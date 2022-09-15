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Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre atamalar şöyle:

• Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Prof. Dr. Nurullah Okumuş

• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Prof. Dr. Yusuf Tekin

• Erciyes Üniversitesi – Prof. Dr. Fatih Altun

• Eskişehir Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Adnan Özcan

• Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Prof. Dr. Yılmaz Çatal

• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Prof. Dr. Alptekin Yasım

• Kayseri Üniversitesi – Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

• Kırıkkale Üniversitesi – Prof. Dr. Ersan Aslan

• Konya Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Osman Nuri Çelik

• KTO Karatay Üniversitesi – Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Prof. Dr. Recep Bentli

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Prof. Dr. Turhan Kaçar

• Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık

• Samsun Üniversitesi – Prof. Dr. Mahmut Aydın

• Şırnak Üniversitesi – Prof. Dr. Abdurrahim Alkış

• Tarsus Üniversitesi – Prof. Dr. Orhan Aydın

• Trabzon Üniversitesi – ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

Etiketler rektör atama rektör ataması cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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