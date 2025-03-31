MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu için yeni açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 10 hafta geçti.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ederken, MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ve yakın zamanda mesaiye başlayacağını duyurdu.

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak’tan oluşan Saadet Partisi heyeti, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

Saadet Partisi heyetinin, Genel Merkez Binası'nda ağırladığı yedinci heyet, MHP heyeti oldu. MHP'nin bayramlaşma heyetinde ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.



Sohbet esnasında Kaya’nın Büyükataman’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sorması üzerine, Büyükataman "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" diye konuştu.

Kaya, Büyükataman’ın sözlerinin üzerine, "Meclis’te de bir yıllık bir sıra komşuluğumuz olduğu için sağ olsun Türkiye’nin birçok siyasi krizinde olduğu gibi onu hem bilgeliğiyle hem siyaset adamlığıyla, devlet adamlığıyla yönetmeyi başardı" ifadelerini kullanarak, tekrar Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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