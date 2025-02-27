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Terör örgütü PYD'den ''silah bırakma'' açıklaması

Terör örgütü PYD'den ''silah bırakma'' açıklaması
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Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in, ''Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız'' dediği öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PYD'nin kırmızı bültenle aranan yöneticilerinden Salih Müslim,  Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız” ifadelerini kullandı. 

Müslim, ''terör örgütü PKK’nın alacağı karara göre hareket edeceklerini'' belirtti.

Ne olmuştu?

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen İmralı heyeti, Öcalan'ın mektubunu okudu. Teröristbaşının mektubunda, ''PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.'' dediği aktarıldı. Mektupta, ''Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum'' ifadeleri yer aldı.

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Etiketler terör örgütü pyd ypg
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