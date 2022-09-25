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Ümit Özdağ'dan bir Süleyman Soylu iddiası daha!

Ümit Özdağ'dan bir Süleyman Soylu iddiası daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Görevden alınması mümkün görünmüyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Soylu’nun Adalet Bakanlığı ve parti içinde de çok güçlü olduğunu söylerken, "Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor" yorumunda bulundu.

Özdağ son olarak ise İçişleri Bakanı’nın en büyük gücünün ise "Arşivi" olduğunu iddia etti.

Zafer Partisi lideri Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü.Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü Arşivi."

Etiketler zafer partisi ümit özdağ süleyman soylu görevden alma içişleri bakanı
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