Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi açıklaması
Bugün Adana'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "stres alanlarında değişim var" dedi.
Adana'da bugün saat 08.44'te şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu.
Söz konusu depremin 6 Şubat'taki depremlerle bağlantısı olup olmadığı merak edilirken, Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Görür, "Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle." ifadelerine yer verdi.
Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle pic.twitter.com/nlKMJxVaeG— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 25, 2023
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