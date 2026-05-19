Sahilde kahreden manzara: Üç ölü yunus bulundu
Trabzon’un Arsin ilçesindeki sahilde 3 yunus balığı ölü bulundu. Aynı bölgede birden fazla yunusun sahile vurmuş halde görülmesi endişeye neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Arsin Balık Fabrikası karşısındaki sahilde kıyıda avlanan olta balıkçıları tarafından sahile vurmuş halde 3 ölü yunus tespit edildi. Aynı noktada birden fazla ölü yunusun bulunması bölgede tedirginlik oluşturdu. Vatandaşlar, son aylarda Karadeniz kıyılarında görülen ölü yunus vakalarındaki artışa dikkat çekerek olayın nedeninin araştırılmasını istedi.
Öte yandan, Karadeniz kıyılarında son dönemde sahile vuran ölü yunus sayısındaki artış dikkat çekti.
İHA
