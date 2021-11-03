Sosyal medya devine yine erişim problemi: Instagram çöktü mü?

Son zamanlarda sıklıkla sorun yaşanan platformlardan biri olan Instagram'a yine erişim problemi yaşandığı iddia ediliyor.

Instagram, Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya devi uygulamalarda geçtiğimiz günlerde de dünya çapında erişim problemi yaşanmıştı. Şimdi ise kullanıcılar Instagram DM yazışmalarını açamadıklarından yakındı. DM sorununa ilişkin Twitter üzerinden kısa süre içerisinde binlerce tweet atıldı. İşte merak edilenler...

İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'da kullanıcılar, direkt mesaj (DM) kısmında sorun yaşıyor. Instagram'da yaşanan DM sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANMIŞTI!

4 Ekim günü 18.30 sıralarında da Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında dünya çapında erişim sorunu yaşanmıştı. Erişim sorunu ile milyonlarca kullanıcının aklına, bahsi geçen uygulamaların çöküp çökmediği sorusu gelmişti ve konuya ilişkin Twitter üzerinden yüz binlerce tweet atılmıştı.

Erişim sorununa ilişkin Whatsapp tarafından yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri kullanılırken Instagram, ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' açıklaması yapmıştı.