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Suriye'deki ABD askeri üssünde patlamalar!

Suriye'deki ABD askeri üssünde patlamalar!

Suriye devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Irak sınırına yakın Humus vilayetinde bulunan At-Tanf'taki ABD üssünde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Suriye'nin Humus vilayetinde bulunan ABD askeri üssünde patlamalar duyulduğu bildirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Amerikan ordusu şu ana kadar medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı. M2 Bağdat-Şam karayolu üzerinde bulunan üs, 2016'dan beri Amerikan kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor. Üs, o zamanlar, Esad hükümetine karşı savaşan ABD destekli muhalefet güçleri eğitmek için kullanılıyordu.

Etiketler Suriye' abd üs askeri üs
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