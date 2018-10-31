Suudi başsavcı ülkesine dönüyor

3 gündür İstanbul'da olan Suudi Başsavcı Suud Muceb Türkiye'deki incelemelerini tamamladı.

Suudi başsavcı 2 gün boyunca Çağlayan'da İstanbul Adilyesi'nde olayı soruşturan savcılarla toplantı yapmıştı. Savcı, Türk meslektaşlarından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgi ve belgeleri istedi.

Başsavcı ayrıca Kaşıkçı'nın cep telefonununa da talep etti ancak kendisine verilmedi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iki soru halen yanıt bulamadı. Savcı, "ceset nerede, yerel işbirlikçi kim" sorularına yanıt vermedi.