Türkiye PISA'nın ardından üniversiteleriyle de sınıfta kaldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan URAP araştırma laboratuvarı tarafından yayınlanan Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında Türkiye'deki üniversitelerden hiç biri ilk 500'e bile giremedi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500’de Türkiye’den üniversite yok. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan URAP (akademik performansa göre üniversite sıralaması) araştırma laboratuvarı bu yılki sıralamayı yayınladı.

Türkiye’deki üniversitelerin performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleriyle karşılaştırmaya yardımcı olmayı hedefleyen araştırma laboratuvarı, bu yıl dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında ilk 500’e Türkiye’den hiçbir üniversitenin giremediğini duyurdu.

‘DERGİLERDEKİ YAYIN SAYISI AZ’

Türkiye’den 119 üniversitenin yer aldığı listede, Hacettepe Üniversitesi 554’üncü sırayla en iyi derece yapan okul oldu. Üniversitelerin akademik performansı, akademisyenlerin yayın sayısı, atıf sayısı, uluslararası işbirliği gibi kriterlerle belirlenen listede, İstanbul Teknik Üniversitesi 783’üncü, İstanbul Üniversitesi 799’uncu, Ankara Üniversitesi 800’üncü, ODTÜ ise 868’inci sırada yer aldı. ODTÜ'den sonra ise sırayla Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi geldi.

URAP araştırma laboratuvarı sonuçla ilgili, “İlk binde sadece 9 üniversitemiz yer almaktadır. Bu durum, etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayılarımızın yeterince artırılamadığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

İLK SIRADA HARVARD VAR

URAP listesine göre ABD'deki Harvard Üniversite birinci sırada yer alırken, Harvard’ı Kanada'daki Toronto Üniversitesi ve İngiltere'deki University College London (UCL) takip etti.Araştırmanın sonuçlarının duyurulduğu metinde, “URAP laboratuvarının Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarının temel amacı, üniversitelerimizin ülke içindeki ve dünyadaki yerlerini görerek, geliştirmeleri gereken alanları belirlemelerine yardımcı olmaktır” denildi.