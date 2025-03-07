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Vedat Milor'a başlatılan soruşturmanın nedeni ortaya çıktı

Vedat Milor'a başlatılan soruşturmanın nedeni ortaya çıktı
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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, ünlü gurme Vedat Milor'un Kent Lokantası ziyaretine yönelik başlatılan soruşturmanın, CİMER'e yapılan başvuru nedeniyle başlatıldığını duyurdu.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un Kent Lokantası ziyaretini paylaştığı için hakkında ''örtülü reklam'' incelemesi başlatılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, incelemenin CİMER'e yapılan başvuru üzerine yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; 'Vedat Milor’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan 40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?' başlıklı videoda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı' iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat Milor’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır."

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Etiketler vedat milor kent lokantası Youtube
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