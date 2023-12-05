YÖK'ten 2 ön lisans bölümü için ''dönüştürme'' kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki ''Adalet'' ve ''Hukuk Büro Yönetimi'' ön lisans programlarının dönüştürülerek, yerlerine ''Mahkeme Büro Hizmetleri'', ''Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri'' ve benzeri programların açılabilmesine karar verildiğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, çağın koşulları gereği yükseköğretim programlarının kapatılarak veya dönüştürülerek yerlerine yenilerinin ikame edildiği belirtildi. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı yeni programlar açılacağı kaydedilerek, "Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki ‘Adalet’ ön lisans ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının öğrenci alımı, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda durdurulmuş ve örgün öğretime devam eden programların kontenjanları da düşürülmeye başlanmıştı. 23 Kasım 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereği, yükseköğretim kurumları bünyesindeki 'Adalet', 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarının dönüştürülerek 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programı açılabilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'ÖĞRENCİLERİN STATÜLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'

Adalet meslek yüksekokullarının, meslek yüksekokulları adı altında aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecekleri bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversiteler, bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi' ön lisans programlarının yerine 'Mahkeme Büro Hizmetleri', 'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri' ve benzeri programların açılmasını YÖK'e teklif edebileceklerdir. Dönüştürülen ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir."

DHA