Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kurası çekilecek illeri belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinde 6 hafta geride kalırken bu hafta 7 ilde daha 25 bin 985 konut için kura çekileceğini açıklandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 9 Şubat haftası 7 ilde daha 25 bin 985 bin konut için kura çekiminin yapılacağını duyurdu.

Yeni haftanın takvimine göre, yarın ( 9 Şubat Pazartesi günü ) Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

İstanbul'da dev elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe saatlerce karanlığa gömülecek
Tarkan'ın kızı Liya'nın son hali görüntülendi; kendisi de hayranları da gözyaşları içinde kaldı!
Altın ve gümüş düşüş sonrası yeniden yükselirken İslam Memiş kendi yatırım stratejisini açıkladı
50 yaşına merdiven dayayan değişimiyle olay olan ünlü şarkıcının transparan şovu baş döndürdü!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2 bin Mehmetçik ile Almanya'da gövde gösterisi!
Kız kardeşi hakkında kulağına gelenler sonrası gözü hiçbir şeyi görmedi!
İstanbul'da yine bir tekel bayisi, yine silahlı saldırı! Yaralılar var...
Altın fiyatlarının gerçek bir bilenleri kuyumcular açıkladı: ''Kıtlık başladı!''
