Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kurası çekilecek illeri belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinde 6 hafta geride kalırken bu hafta 7 ilde daha 25 bin 985 konut için kura çekileceğini açıklandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 9 Şubat haftası 7 ilde daha 25 bin 985 bin konut için kura çekiminin yapılacağını duyurdu.

Yeni haftanın takvimine göre, yarın ( 9 Şubat Pazartesi günü ) Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.