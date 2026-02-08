Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kurası çekilecek illeri belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinde 6 hafta geride kalırken bu hafta 7 ilde daha 25 bin 985 konut için kura çekileceğini açıklandı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kalırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 9 Şubat haftası 7 ilde daha 25 bin 985 bin konut için kura çekiminin yapılacağını duyurdu.
Yeni haftanın takvimine göre, yarın ( 9 Şubat Pazartesi günü ) Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol