Arka sokaklar’da ''Güllü'' dosyası açıldı, sosyal medya ayağa kalktı

Kanal D’nin ekran ömrüyle tarih yazan fenomen dizisi Arka Sokaklar, yine Türkiye gündemini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Dizinin 741. bölüm fragmanında, geçtiğimiz aylarda Yalova'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümü ve kızı etrafında gelişen olayların işlenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Yalova'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümü Arka Sokaklar’a konu oldu! Rıza Baba ve ekibinin "Songül Tan" ismiyle işleyeceği olayda, Güllü’nün kızı Tuğyan’a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada "gerçekler konuşulmalı" diyenlerle "henüz çok erken" diyenlerin tartıştığı, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar, 741. bölüm fragmanı izleyicileri şaşkına çevirdi.

Dizi, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklandığı sanatçı Güllü olayını senaryosuna taşıdı.

Yeni bölümde ekip, "Songül Tan" karakterinin evinin terasından düşerek can vermesi üzerine harekete geçiyor. Rıza Baba basına açıklama yaparken, Mesut ve Hüsnü Çoban bu ölümün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Gerçek hayatta halen devam eden soruşturmanın "sıcağı sıcağına" diziye aktarılması izleyiciyi ikiye böldü.

Fragmanın en çok konuşulan detayı ise oyuncu seçimleri oldu.

Güllü’nün kızı Tuğyan ve diğer aile üyelerine benzerliğiyle dikkat çeken oyuncular için sosyal medyada cast direktörüne övgü yağdı.