Bir ünlü isim daha İstanbul’u terk ediyor! ''İnsanlardan uzağa yerleşiyorum'' diyerek duyurdu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, radikal bir karar alarak İstanbul'un gürültülü hayatına veda ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "insanlardan uzağa" kaçacağını duyuran ünlü isim, yeni yaşamını orman içinde, kurtardığı hayvanlarıyla geçireceğini açıkladı.

Seren Serengil’den flaş karar! Uzun yıllardır İstanbul’un merkezinde ve magazin gündeminin göbeğinde olan ünlü isim, şehir hayatını tamamen geride bırakıyor. "Kurtardığım hayvanlarımla huzurla yaşamak tek isteğim" diyen Serengil, orman içindeki yeni evi için dünyaca ünlü mimar Eren Yorulmazer ile anlaştı.

Televizyon dünyasının polemikleri ve projeleriyle bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Seren Serengil, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor. İstanbul’un karmaşasından ve insan ilişkilerinden yorulduğunu ima eden ünlü sanatçı, doğaya dönüş kararını takipçileriyle paylaştı.

"Hayvanlarımla Huzur İstiyorum"

Serengil, orman içinde inşa edilecek yeni yaşam alanı için şunları söyledi:

“Ben ormana yerleşiyorum, insanlardan uzağa… Kurtardığım hayvanlarımla huzurla yaşamak tek isteğim. Bu benim için sadece bir proje değil; paha biçilemez bir emek ve dostluk.”

Tasarım Dünyaca Ünlü Mimara Emanet

Yeni evinin mimarisi için yakın dostu ve dünyaca ünlü mimar Eren Yorulmazer ile el sıkışan Serengil, projenin kendisi için anlamının çok büyük olduğunu vurguladı.

Hayvanlarının konforunun ön planda tutulduğu bu özel evi "kalbimin attığı yer" olarak tanımlayan ünlü isim, Yorulmazer ve ekibine teşekkür yağdırdı.

Yıllardır İstanbul'un en popüler semtlerinde yaşayan ve şehir hayatının bir parçası olan Serengil’in bu kararı, magazin kulislerinde "büyük inziva" olarak yorumlandı. Sanatçının televizyon projelerine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Serengil'in odak noktasının tamamen sahipsiz hayvanlar ve doğa olacağı anlaşılıyor.

