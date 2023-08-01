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Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın ateşli sahneleri olay oldu

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın ateşli sahneleri olay oldu
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Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen genç oyuncu Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisinin reytinglere yenilmesinden hemen sonra Ruhun Duymaz ile anlaşan Burcu Özberk'in başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak ediliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özberk dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşıyor.

İkilinin sahneleri ise sosyal medyayı sallıyor. Son bölümde samimi anların ve ateşli sahnelerin yer alması Özberk hayranlarını coşturdu.

Burcu Özberk de o sahneleri ateş emojisi ile paylaştı. İki oyuncunun sahnelerine "Mükemmel eşleşme dediğin böyle olur", "Dayanamıyoruz", "Ateşli sahneleri çekmeden hissettiriyorlar" yorumları geldi.

 

Etiketler Kanal D Kraliçe dizisi reyting kurbanı Ruhun Duymaz
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