Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sildi!

Survivor 2020 yarışmasına yakın dostlukları ile damga vuran Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı, sosyal medyadan birbirilerini sildi.

Survivor 2020 yarışması ile adada yakın dostluk kuran ve adlarını tüm Türkiye'ye duyuran Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Yarışmadaki dostlukları ile herkesin örnek gösterdiği Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabpları Instagram'dan birbirlerini sildi. Hayranlarının dikkati sayesinde ortaya çıkan durum sonrası gözler ikiliden gelecek açıklamaya çevrildi.



ARAYA DANLA MI GİRDİ?

Öte yandan Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği iddia edilen Cemal Can, gazetecilerden gelen "Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" şeklinde yanıt vermişti.