Papağana işkence ettiği için programdan kovulan MasterChef Murat Özdemir yine yaptı yapacağını

MasterChef Türkiye yarışmasında sergilediği agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat Özdemir, şimdi de sokak ortasında sosyal medyadan canlı yayın açıp namaz kıldı.

MasterChef'in 2018 yılında yayınlanan yarışmasında sergilediği sinirli tavırlarla dikkat çeken Murat Özdemir, Bahtiyar isimli papağanına yaptığı işkence ile gözaltına alınmıştı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen yarışmacı sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı.

SOKAK ORTASINDA NAMAZ KILDI

2018 yılında yarışmacıları ve şefleri çileden çıkaran Murat, sosyal medyada canlı yayın açıp telefonunu yere koydu. Takipçilerinin de yorum yaptığı sırada namaz kılan Murat Özdemir'in tavırlarıyla dikkat çekti.

Son dönemlerde değişen imajıyla da dikkat çeken MasterChef Murat, Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir; cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.