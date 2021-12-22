Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli ev halini paylaştı.

İngiltere'den yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan oyuncu Serel Yereli yeni şarkısı için hazırlıklar yapıyor.

Yaptığı iddialı pozları paylaşmasıyla ilgili "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum'" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Yereli bu iddialı tarzına devam ediyor. Ev halini paylaşan Yereli'ye hayranlarından yorum yağdı. Serel Yereli pembe çıtçıtlı tulumuyla evde yeni şarkısına çalıştığı anları paylaşınca herkes "Ateş atıyorsun", "Kusursuzsun" yorumlarında bulundu.

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan Serel Yereli, Türkiye'deki kariyerini bir yana bırakıp müzik üzerine eğitim almaya İngiltere'ye gitmişti.