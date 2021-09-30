Squid Game'de kullanılan telefon numarası gerçek çıktı

Netflix Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisinde kullanılan telefon numarasının sahibi “sürekli arama ve mesaj aldığını" söyleyerek Netflix'ten yardım istedi.

Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin 1. sezonu, 17 Eylül 2021 Cuma günü Netflix abonelerinin erişimine sunuldu. Dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıktı.

Numaranın sahibi “Sürekli arama ve mesaj aldığını" ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiği için Netflix'ten yardım talep etti. Numaranın sahibiyle irtibata geçen Netflix ekibi, ortada kasti yapılmış bir şey olmadığını, numarayı değiştirmesi gerektiğini ve tek çözümün bu olduğunu söyledi.

South China Morning Post'un aktardığına göre, başkan adayı Huh Kyung-young, numara sahibi adama günde yaklaşık 4 bin arama alan numarası karşılığında 85 bin dolar teklif etti. Ünlü telefon numarası sahibinin anlaşma imzalayıp imzalamayacağı belli değil.

Başrollerinde Lee Jung-jae ve Park Hae-soo ikilisinin yer aldığı ve uluslararası bir git haline gelen "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.