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  3. 08 Eylül 2019 13:05

Tuğba Ekinci ''Adriana Lima kimmiş ?'' diyerek şov yaptı

Yaptığı cesur paylaşımlarla çok fazla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima'da kimmiş?" diyerek bikinili haliyle video çekip instagram hesabından kalçasını gösterdi.

Tuğba Ekinci ''Adriana Lima kimmiş ?'' diyerek şov yaptı
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Sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinisiyle video çeken Ekinci, kalçasını gösterdi.

'ADRİANA LİMA MI KALDI?'

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni şarkısının hazırlığını yapan Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından bikinili videosunu paylaştı.

Ekinci, videosunda "Tutturmuşsunuz bir Adriana Lima diye. Adriana Lima mı var kardeşim? Adriana Lima'mı kaldı?" diyerek ıslık çalıp kalçasını gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

The end

Tugba Ekinci (@tugbaekinciofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

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