Yoğun bakıma kaldırılıp 2 hafta tedavi gören Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ekranların sevilen yapımlarıyla ünlenen ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz Kasım ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören başarılı oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak özel bir hastanenin acil servisine kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakıma kaldırılan 49 yaşındaki Murat Cemcir günler sonra yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya alınmıştı.

Günlerce hastanede tedavi gören Murat Cemcir 2 hafta süren tedavisi sonrasında Aralık ayının ikinci haftasında taburcu edilmişti.

Cemcir, zorlu geçen günlerin ardından ilk kez fotoğrafını yayımladı.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.