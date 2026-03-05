12 Dev Adam FIBA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, parkedeki istikrarlı yükselişini dünya sıralamasında da perçinledi. FIBA tarafından açıklanan son dünya sıralamasında 12 Dev Adam, Sırbistan karşısında aldığı kritik galibiyetlerin meyvesini toplayarak 11. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 Dünya Kupası elemeleri ikinci pencere maçlarının tamamlanmasıyla birlikte güncel dünya sıralamasını paylaştı. Milli takımımız için oldukça başarılı geçen bu dönemde, özellikle Sırbistan galibiyetleri Türkiye’nin sıralamadaki gücünü perçinledi.

Sırbistan Zaferleri Yerimizi Sağlamlaştırdı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde karşılaştığı basketbol devi Sırbistan’ı her iki maçta da mağlup ederek büyük bir sükse yaptı. Bu sonuçların ardından Millilerimiz, 742.9 puanla dünyada 11. sıradaki yerini muhafaza ederek ilk 10 zorlamasını sürdürdü.

Zirve Değişmedi, ABD Lider

Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 893.8 puanla yer alırken, Almanya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Yunanistan ise Karadağ galibiyetiyle bir basamak yükselerek 12. sıraya yerleşti. Listenin en dikkat çeken çıkışını ise 9 basamak birden atlayan Madagaskar yaptı.

İHA