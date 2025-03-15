Hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı

Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem M.S., tartıştığı antrenöre kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem M.S. ile itiraz eden antrenör U.Z. tartıştı. Tartışma sırasında S., Z.'ye kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.

Öte yandan hakem M.S.'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

DHA