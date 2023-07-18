Fenerbahçe’nin Zaha transferinde tek rakibi kaldı!

Fenerbahçe’nin transfer etmek için yoğun çaba gösterdiği Wilfried Zaha’nın önünde iki teklif olduğu belirtildi. Futbolcunun Fenerbahçe ve Crystal Palace takımlarından birini seçeceği belirtildi.

İngiltere Premier Ligi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu takımdan ayrılma kararı almıştı. Suudi Arabistan ekiplerinden astronomik teklifler alan futbolcu, bu teklifleri reddetmişti.

İtalyan ekibi Lazio ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Crystal Palace’ın teklifte bulunduğu futbolcu kararını kısa sürede verecek.

İKİ TAKIMDAN BİRİNİ SEÇECEK

SKY Sport’ta yer alan habere göre Zaha’nın önünde iki teklif bulunuyor. Bu tekliflerden biri futbolcunun eski takımı olan Crystal Palace, diğeri ise Fenerbahçe. Futbolcunun kararını vererek iki takıma da ileteceği kaydedildi.

ZAHA'NIN PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre değeri 22 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 28 maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı. Futbolcu kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formaları giydi.