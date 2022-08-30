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Galatasaray'da Seferovic'in sözleşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'da Seferovic'in sözleşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'da Seferovic bilmecesi şimdiden baş ağrıtmaya başladı. Sözleşmesindeki madde nedeniyle akıllarda soru işareti bırakan Seferovic hakkında ne karar verileceği henüz bilinmiyor.

Galatasaray'da Seferovic sorunu yaşanıyor. Gösterdiği performansla taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan forvet oyuncusu şimdiden yolcu gibi. Fakat Seferovic'in kontratında yer alan madde herkesi şaşırttı.

KONTRATI KORKUTTU

Performansı beğenilmeyen 30 yaşındaki isim, 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda da satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon euro kazanmaya devam edecek.

Etiketler sefeeroviç sözleşme galatasaray
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