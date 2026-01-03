Merih Demiral attı, Cristiano Ronaldo yıkıldı

Boşandığı eşiyle birlikte yaşıyordu, kayınbiraderi tarafından vurularak öldürüldü!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin açtığı davada dikkat çeken ayrıntı

İstanbul'da yine motosikletli silahlı çete saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Masmavi cennet beyaza büründü... En büyük gölün yüzeyi tamamen dondu!

Yine bir zehirlenme vakası: Aynı aileden 7 kişi hastanelik oldu! Durumları kritik!

74 yaşında, 5 farklı hastalığı var ama o yaşam mücadelesini böyle sürdürüyor!

Yılbaşı gecesini fırsat bilip bankayı boşalttılar: 5 milyar TL'den fazla para çalındı!

Hava durumu raporu açıklandı: Kar gidiyor, yağmur, fırtına ve don geliyor: Hava sıcaklıkları artacak

Termometreler -32'yi gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu!

ABD, Venezuela'ya füze yağdırdı... Trump: ''Maduro ile eşini yakaladık!''

Dondurucu soğukta yüreklerimizi ısıtan kareler: Soğukta ölüme terk edilen hayvanlara sahip çıktı

''Vergi oranlarını düşürün. Herkesin ensesine yapışın''

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti değişti

Bir ilimizde gökyüzündeki şüpheli cisim paniği! Geceyi gündüze çevirdi!

'Camide cinsel ilişki' iddiasında genç kız, üstüne kaynar su döken ağabeyinden şikayetçi olmadı!

İstanbul'da 11 milyar TL'lik vurgun iddiası sonrası lüks oto galeriye operasyon!

Gülben Ergen: Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş neden ekranda değil ?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu için ''arazi bizim'' davası; davacı mirasçıların sayısı arttı!

Balıkesir'de şoke eden olay! İçki vermeyen restoranda ölüm saçtı!

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isim imzayı atıyor... ''Bir gün döneceğim'' demişti!