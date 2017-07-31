Milli takımda rota Abdullah Avcı !

Fatih Terim’in görevden alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör arayışlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Sabah saatlerinde Yıldırım Demiören’in Şenol Güneş’le yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Güneş’in Beşiktaş’ın başındayken 4 maç için Milli Takım’da görev yapması yönündeki teklifi kabul etmemişti.

Olumsuz yanıtın ardından Yıldırım Demirören’in rotayı Abdullah Avcı’ya çevirdiği öğrenildi. NTV Spor’un haberine göre TFF Başkanı Demirören’in, Medipol Başakşehir’in başarılı çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya Şenol Güneş’e sunulan teklifin aynısını yapması bekleniyor. Avcı kabul ederse, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grupta kalan 4 maç için Milli Takım’ın başında yer alırken Medipol Başakşehir’i çalıştırmaya da devam edecek.

Beşiktaş'tan resmi Şenol Güneş açıklaması

Avcı, 2011’de Guus Hiddink’in yerine Milli Takım’ın başına geçmiş ve 2013 yılında yoğun eleştiriler aldığı bir sürecin ardından görevinden ayrılmıştı.