Halil Umut Meler'in ilk açıklaması bu oldu

Trendyol Süper Lig'te yönettiği ve 1-1 skorla sona eren Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçında son düdüğü çaldıktan sonra MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler saldırı sonrası hastanede "Bu iş benim için bitti" dedi.

Türk spor tarihine kara leke olarak geçen dün akşamki saldırı sonrasında MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayıp hastanelik olan Halil Umut Meler'in hastanede yaptığı ilk açıklama ortaya çıktı.

Umut Meler ise iddiaya göre hastanedeki ilk açıklamasında hakemliği bırakacağının sinyalini verdi. Moralinin son derece bozuk olduğu öne sürülen Meler iddiaya göre ziyarete gelen hakem arkadaşlarına "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem, benden bu kadar” dedi.