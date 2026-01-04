  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eyüpspor'da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?''
Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?''
''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!
''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü
ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü
Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü
Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak
Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak
Etiketler Eyüpspor eyüpspor orhan ak teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elon Musk'tan Venezuela hamlesi Elon Musk'tan Venezuela hamlesi Bahçeli'den ABD'nin Venezuela operasyonuna dikkat çeken tepki Bahçeli'den ABD'nin Venezuela operasyonuna dikkat çeken tepki Şırnak'ta can pazarı! Yola ve eve çığ düştü; 5 kişi mahsur kaldı! Şırnak'ta can pazarı! Yola ve eve çığ düştü; 5 kişi mahsur kaldı! Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 ilde kura çekimi tarihleri belli oldu Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 ilde kura çekimi tarihleri belli oldu Sosyal medyada Maduro çılgınlığı: O fotoğrafı gören hemen sipariş verdi! Sosyal medyada Maduro çılgınlığı: O fotoğrafı gören hemen sipariş verdi! Ünlü kebapçı Bedri Usta'ya soruşturma başlatıldı Ünlü kebapçı Bedri Usta'ya soruşturma başlatıldı ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı 4.7'lik deprem daha büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı 4.7'lik deprem daha büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı Ne aracından, ne kendisinden hiçbir iz yok: ''Açıklanabilir bir şey değil'' Ne aracından, ne kendisinden hiçbir iz yok: ''Açıklanabilir bir şey değil'' Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?'' Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?''
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı 17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı Ankara'da ''Kahrolsun Amerika'' sloganları: ''Venezuela yalnız değildir'' Ankara'da ''Kahrolsun Amerika'' sloganları: ''Venezuela yalnız değildir'' Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak 40 kişiye mezar olan eğlence mekanında 1 Türk hayatını kaybetti 40 kişiye mezar olan eğlence mekanında 1 Türk hayatını kaybetti İşte Türkiye'nin Sibirya'sı: Sıcaklık eksi 36'ya düştü, araçlar çalışmadı İşte Türkiye'nin Sibirya'sı: Sıcaklık eksi 36'ya düştü, araçlar çalışmadı ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü Yunanistan hava sahasında kaos: Uçaklar İstanbul'a indi Yunanistan hava sahasında kaos: Uçaklar İstanbul'a indi Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti! Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!