Küme düşme hattındaki Eyüpspor'dan kritik galibiyet
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fatih Karagümrük 20 puanla haftayı son sırada kapatırken, Eyüpspor puanını 25’e yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya çıktı ve ligde kalma umutlarını son 4 haftaya taşıdı.
Eyüpspor, kalan maçlarda Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor ile sahasında, Kayserispor ve Fenerbahçe ile ise deplasmanda oynayacak.
İHA
