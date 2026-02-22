Süper Lig maçında locada Fatih Terim ve Merve Terim sürprizi

  1. Anasayfa
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, uzun bir aradan sonra tribünlere dönerek vefa dolu bir ziyarette bulundu. Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği mücadelesinde kameralara yansıyan "İmparator", bu kez eski sağ kolu için sahadaydı.

Türk futbolunun "İmparator" lakaplı teknik adamı Fatih Terim, Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti! Terim, yıllarca Galatasaray ve Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin’i, Gençlerbirliği’nin başındaki ilk resmi maçında yalnız bırakmadı. 

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile Gençlerbirliği, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin skoru kadar, tribündeki özel bir konuk da spor kamuoyunun gündemine oturdu. Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, maçı yerinde takip ederek eski öğrencisine destek verdi.

Eski Yardımcısına Destek Geldi

Fatih Terim'in Kasımpaşa'daki stadyuma gelme nedeni, Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu. Şahin; A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab gibi kritik duraklarda Terim'in en yakın çalışma arkadaşı ve yardımcısı olarak görev yapmıştı. Terim, Şahin’in teknik direktörlük kariyerindeki bu yeni başlangıcında ilk resmi maçında tribünde yer alarak "vefa" dersi verdi.

Aile Boyu Futbol Keyfi

Fatih Terim'e bu anlamlı ziyarette kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Protokol tribününde maçı pür dikkat izleyen Terim'in neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Taraftarlardan Yoğun İlgi

Stadyumda Terim'i gören futbolseverler, usta isme yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Terim, maç boyunca sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Türk futbolunun zirvedeki isminin tribünde yer alması, sahadaki mücadeleye de ayrı bir renk kattı.

Levent Şahin & Fatih Terim Birlikteliği

Görev Yeri Rol
A Milli Takım Levent Şahin, Terim'in yardımcılığını yaptı.
Galatasaray Şampiyonluklarla dolu süreçte Terim'in sağ koluydu.
Al Shabab Yurt dışı macerasında yine birlikteydiler.
Gençlerbirliği (2026) Şahin artık teknik direktör; Terim ise baş destekçi.

