  Süper Lig'de 23. hafta perdesi açılıyor: İşte haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 23’üncü hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın tüm maçlarını yönetecek hakem listesini kamuoyuyla paylaştı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

BUGÜN

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

YARIN

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün

23 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol

DHA

