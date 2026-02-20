Süper Lig’de 23. hafta perdesi açılıyor: İşte haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 23’üncü hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın tüm maçlarını yönetecek hakem listesini kamuoyuyla paylaştı.
TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:
BUGÜN
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
YARIN
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 ŞUBAT PAZAR
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün
23 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol
