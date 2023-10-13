  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Türkiye'nin EURO 2032 için belirlediği stadyumlar belli oldu

Türkiye'nin EURO 2032 için belirlediği stadyumlar belli oldu

Türkiye'nin EURO 2032 için belirlediği stadyumlar belli oldu
Güncelleme:

UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin önerdiği 10 stadyumu açıkladı.

Türkiye'nin EURO 2032 için belirlediği 10 Stat ortaya çıktı. UEFA, Türkiye'nin başvuru dosyasında bildirdiği 10 stadı açıkladı. Türkiye organizasyon için belirlediği stat sayısını 5'e düşürecek.

İşte Türkiye'nin başvuru dosyasında sunduğu 10 stadyum:

1- Atatürk Olimpiyat Stadı

2- Galatasaray RAMS Park

3- Fenerbahçe Ülker Stadı

4- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

5- Konya Büyükşehir Belediye Stadı

6- Trabzonspor Papara Park

7- Gaziantep Kalyon Stadı

8- Antalya Corendon Airlines Park

9- Eskişehir Atatürk Stadı

10- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

Etiketler euro 2032 türkiye uefa stadyum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu
Uyuşturucu partisine ''davetsiz misafir'' baskını; çok sayıda gözaltı var
Banka kredilerinin faiz oranları için yeni karar
Altın hızlı yükseldi, Dolar yeni rekorun eşiğinde
Gaziantep'te 4 katlı okul saniyeler için çöktü
Bakan Şimşek'ten vergiler için yeni talimat: Hepsi kalkacak
İstanbul'da yangın; oyuncak Müzesi küle döndü
Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü
Şu an ikinci el araç almak için doğru zaman mı ? İşin uzmanı açıkladı