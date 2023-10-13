Türkiye'nin EURO 2032 için belirlediği stadyumlar belli oldu

İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu

Uyuşturucu partisine ''davetsiz misafir'' baskını; çok sayıda gözaltı var

Banka kredilerinin faiz oranları için yeni karar

Gaziantep'te 4 katlı okul saniyeler için çöktü

Bakan Şimşek'ten vergiler için yeni talimat: Hepsi kalkacak

Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü

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