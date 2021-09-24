  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bir dünya devinin daha müşteri bilgileri sızdırıldı

Bir dünya devinin daha müşteri bilgileri sızdırıldı

Bir dünya devinin daha müşteri bilgileri sızdırıldı

Apple’ın gerçekleştirdiği toplantı bilgilerinin gizlice sızdırılmasının ardından çipset üreticisi TSMC’nin de müşteri bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın gerçekleştirdiği toplantı bilgilerinin gizlice sızdırılmasından sonra TCMC’de de benzer olay yaşandı.

Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, şirket, temel değerlerin ihlal edildiği gerekçesiyle 7 işçinin görevine son verdi. TSMC, çalışanların işten çıkarılması konusunda resmi bir açıklamada bulunmadı. Bunun yanı sıra yerel haber medyası, müşteri siparişleri ile ilgili gizli bilgilerin sızdırıldığını ve işten çıkartılan kişilerin ekipman departmanı başkanı veya mühendis olduğunu söylüyor

İşten çıkarmalar konusunda Şirket, ''TSMC, en önemli dürüstlük ve bütünlük ilkeleri üzerinde çalışır, bu nedenle çalışanlar bu temel değerlere uymalıdır'' açıklamasında bulundu.

Arizona’da 12 milyar dolarlık yeni Phoenix yonga fabrikasının inşaatına başlayan şirket, 5 nanometre çipset üretimini geliştirmeyi planlıyor ve 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Etiketler müşteri bilgileri hacker korsan bilgisayar korsanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolardan yeni rekor geldi! Faiz kararı ateşledi, piyasalar karıştı! İşte son durum...
Erdoğan'dan gazetecinin sorusuna İngilizce yanıt
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Somer şef MasterChef Türkiye'de kaışk attı
Bir bu eksikti! Tedavisi yok, sinekler bulaştırıyor, 8 köy karantinada!
Yok artık! Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan çok sert açıklama
Din kültürü öğretmeninden öğrencilere skandal sorular
Büyük indirim! Fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller..
Yenilebilir böcekler süpermarketlere geliyor