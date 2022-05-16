Bitcoin piyasasındaki sert düşüş devam ediyor: Yatırımcılara ''daha kötüsüne hazır olun'' uyarısı

Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan Terra depremi sonrasında lider kripto para birimi BTC 30 bin dolar seviyelerini gördü. Yatırımcılardaki tedirginlik sürerken uzmanlardan bir uyarı daha geldi.

LUNA ve UST krizinin ardından çöküş yaşayan Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve kripto paralar 2015’in başından bu yana en uzun düşüş serisini kaydetti. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin 24 bin dolar seviyelerine kadar gerilerken altcoin‘lerin çoğunluğunda ise büyük değer kayıpları yaşandı.

Ancak kripto paraların amiral gemisi Bitcoin yeni haftada toparlanma çabası içine girdi. Büyük çöküşün ardından gelen tepki alımları ve kripto para borsalarının aldığı Terra kararının ardından kısa süreliğine 31 bin 500 dolara kadar yükselen BTC 30 bin dolarda kalıcılık yakalama peşinde. BTC şu sıralar 30 bin doların hemen altında değerlenirken altcoin’lerin lideri Ethereum (ETH) 2 bin 45 dolardan işlem görüyor. Cardano (ADA) yüzde 5,41 değer artışı ile 0,57, Solana yüzde 4,07 ile 54,94 dolar seviyelerinde bulunuyor. Elon Musk’ın sahiplendiği iki meme coin DOGE ve SHIB ise kırmızı bölgede yer alıyor.

SİSTEM SORGUSU YAPILDI

Kripto varlık piyasalarındaki son gelişmeler merak edilirken Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’den bir değerlendirme geldi. “16 Mayıs haftasına düşüşle başlayan piyasalar, risk iştahının zayıf olduğu global endekslerden de kuvvet bulamıyor” diyen Beste Naz Süllü şunları kaydetti:

“Bitcoin tarihinde ilk kez 7 hafta üst üste haftalık negatif kapanışlar yaptı ve en büyük düşüş LUNA haftası gerçekleşti. Terra ekosistemini kurtarmak için kurtarma yol haritası yayımlandı. Bizler LUNA yakımı ve coin geri alımı açıklamasını beklerken, yeni bir yola girileceği ve coin yaratılacağı planı ile karşılaştık. LUNA’nın yüzde 100 değer kaybetmesinin ardından herkesin sistem sorgusu yaptığı aşikâr. 2018 yılındaki Bitcoin düşüşünde de yine sisteme yönelik sorgular yapılmıştı ve sonrasında 2020 ile başlayan Bitcoin rallisi izlemiştik. Bu nedenle en kötüsünün geride kalması olası fakat stablecoinlerin risklerine yönelik yasa yapıcıların verecekleri kanun tekliflerinin ne olacağını henüz bilmiyoruz.”

YASA TEKLİFİNE DAHA SERT ARGÜMANLAR

“Fakat camia olarak yaşadığımız son Terra olayı sonrası getirilecek yasa tekliflerinin daha sert argümanlar içermesi olası” diyen Süllü, “Bu nedenle düşüş durdu diyemiyoruz duraksadı diyebiliyoruz. Aynı zamanda regülasyon stresine ek olarak Terra’nın elindeki 28 bin adet Bitcoin’i nasıl kullanacağını da bilmiyoruz. Yeniden BTC satımına geçerlerse düşüş bir süre daha etkili olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCI BEKLE-GÖR MODUNA GEÇTİ

Bitcoin için teknik analizde de bulunan uzman isim, “Bitcoin’de aynı zamanda 30 bin doların üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor. Korku endeksleri halen daha düşük seviyelerde fakat zincirlerden para çıkışı şimdilik durmuş gözüküyor. Bu da yatırımcıların satma iştahından ziyade bekle-gör yaptığını bizlere gösteriyor. Bunu stablecoin rezervlerindeki artışı ve Bitcoin-stablecoin rasyosunu izleyerek anlayabiliyoruz. Bitcoin teknik olarak 29 bin 300 dolar bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

MECLİS’TE KRİTİK MESAİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kripto para düzenlemesi hakkında yasanın hazır olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Meclis’te kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve alandaki uzmanlar da katıldı.

Gelirlerin vergilendirilmesi ve kripto işlemlerin yapıldığı borsaların tabi olması gereken kurallar ele alındı. Düzenlemeyle hem kazançların sisteme kaydedilmesi hem de vatandaşların devlet kontrollü güvenli platformlarda yatırım yapabilmesi hedefleniyor.