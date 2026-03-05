Google'dan cep telefonları için kırmızı alarm: Her şeyimizi ele geçiren bir virüs tespit edidi!

Google siber güvenlik uzmanları, iPhone’ların işletim sistemindeki zafiyetleri birer birer birbirine bağlayan "Coruna" adlı karmaşık bir saldırı zincirini gün yüzüne çıkardı.

Google Threat Intelligence Group, iPhone kullanıcılarını hedef alan "Coruna" isimli devasa bir exploit kitini ortaya çıkardı. iOS 13 ile 17.2.1 arasındaki sürümleri hedef alan virüs, 23 farklı güvenlik açığını kullanarak cihazın kontrolünü ele geçiriyor.

Coruna, sıradan bir virüsün aksine tam 23 farklı güvenlik açığını tek bir saldırı paketinde topluyor. iOS 13 sürümünden başlayarak iOS 17.2.1 sürümüne kadar olan tüm işletim sistemlerini etkileyen bu kit, kullanıcı sadece zararlı bir bağlantıya tıkladığında veya ele geçirilmiş bir web sitesine girdiğinde sessizce cihazın içine sızıyor.

İlk olarak 2025 yılında hükümet düzeyindeki gözetim operasyonlarında tespit edilen Coruna'nın, zamanla Ukrayna'daki casusluk faaliyetlerinde ve ardından finansal dolandırıcılık amaçlı saldırılarda kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, devletler için geliştirilen bu "dijital silahların" siber suç çetelerinin eline geçmesinin büyük bir risk barındırdığını vurguluyor.

Siber güvenlik firması iVerify’ın analizlerine göre, Coruna o kadar gelişmiş bir kod yapısına sahip ki, geliştirilmesi için milyonlarca dolarlık kaynak harcanmış durumda. Şu ana kadar dünya genelinde on binlerce iPhone'un bu yöntemle ele geçirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Google Blog