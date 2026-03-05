  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Google'dan cep telefonları için kırmızı alarm: Her şeyimizi ele geçiren bir virüs tespit edidi!

Google'dan cep telefonları için kırmızı alarm: Her şeyimizi ele geçiren bir virüs tespit edidi!

Google'dan cep telefonları için kırmızı alarm: Her şeyimizi ele geçiren bir virüs tespit edidi!
Güncelleme:

Google siber güvenlik uzmanları, iPhone’ların işletim sistemindeki zafiyetleri birer birer birbirine bağlayan "Coruna" adlı karmaşık bir saldırı zincirini gün yüzüne çıkardı.

Google Threat Intelligence Group, iPhone kullanıcılarını hedef alan "Coruna" isimli devasa bir exploit kitini ortaya çıkardı. iOS 13 ile 17.2.1 arasındaki sürümleri hedef alan virüs, 23 farklı güvenlik açığını kullanarak cihazın kontrolünü ele geçiriyor.

Coruna, sıradan bir virüsün aksine tam 23 farklı güvenlik açığını tek bir saldırı paketinde topluyor. iOS 13 sürümünden başlayarak iOS 17.2.1 sürümüne kadar olan tüm işletim sistemlerini etkileyen bu kit, kullanıcı sadece zararlı bir bağlantıya tıkladığında veya ele geçirilmiş bir web sitesine girdiğinde sessizce cihazın içine sızıyor.

İlk olarak 2025 yılında hükümet düzeyindeki gözetim operasyonlarında tespit edilen Coruna'nın, zamanla Ukrayna'daki casusluk faaliyetlerinde ve ardından finansal dolandırıcılık amaçlı saldırılarda kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, devletler için geliştirilen bu "dijital silahların" siber suç çetelerinin eline geçmesinin büyük bir risk barındırdığını vurguluyor.

Siber güvenlik firması iVerify’ın analizlerine göre, Coruna o kadar gelişmiş bir kod yapısına sahip ki, geliştirilmesi için milyonlarca dolarlık kaynak harcanmış durumda. Şu ana kadar dünya genelinde on binlerce iPhone'un bu yöntemle ele geçirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Google Blog

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
İstanbullular dikkat! 22 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat! 22 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler iphone coruna virüs ios cep telefonu google
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti!
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler