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Koronavirüste PCR testini rafa kaldırtacak adım

Koronavirüste PCR testini rafa kaldırtacak adım

Harvard Üniversitesi ve MIT'den araştırmacılar 1 saat içerisinde tükürükten korona virüsü ve hangi varyantı olduğunu belirleyen yeni bir test geliştirdi.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını ile mücadelede hız ve daha detaylı bilgi sağlayan yeni bir gelişmeye imza atıldı. Harvard Üniversitesi ve MIT araştırmacıları yeni bir test geliştirdiklerini açıkladı.

 Bu testi öncekilerden ayıran en önemli özellik sadece tükürükten sonuca ulaşabilmesi.

Kişinin tükürüğüne bakarak 1 saat içerisinde korona virüse yakalanıp yakalanmadığını ve varsa hangi varyant olduğunu tespit edebilen teste miSHERLOCK adı verildi. 6 dolar fiyat biçilen testin birçok varyantı tespit edebildiği belirtiliyor.

Testin ucuz ve hızlı olması, aynı zamanda daha çok bilgi sağlaması sebebiyle PCR testlerinin yerini alabileceği belirtiliyor. Testin güvenilirliğinin yüzde 95 olduğu belirtildi.

 Var olan testlerde özellikle virüsün hangi varyanta ait olduğunu tespit edilmesi uzun süre alabiliyor. 
 
Testin geliştiricilerinden Xiao Tan amaçlarının başka hiçbir ekipman gerektirmeyecek şekilde teşhis koymayı kolaylaştırmak olduğunu ifade ediyor.

CRISPR teknolojisi kanser türlerine neden olan HP virüsünün tespiti için kullanılıyordu. Ancak bu  teknoloji üzerinde halen tartışmalar sürüyor.

Etiketler pcr pcr testi koronavirüs koronavirüs testi yeni yöntem
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