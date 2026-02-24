Mavi Vatan'daki yeni gücümüz ''Sancar'' envantere alındı!

HAVELSAN tarafından geliştirilen Sancar İnsansız Deniz Aracı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

HAVELSAN tarafından otonom teknolojilerle donatılan Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere girdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu topraklar için bedel ödeyen tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak savunma sanayisinde gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK SİMÜLASYON TESİSLERİNDEN BİRİ

SSB ve sektördeki 3 bin 500 firmamızı tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugün Türkiye’nin mühendislik kabiliyetlerine ve istikbal yürüyüşüne yeniden şahitlik edeceğiz. Sancar SİDA’yı hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak Kaan teknoloji merkezinin de açışını yapacağız. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak.

Bu sistemleri bizlere kazandıran HAVELSAN’ı tebrik ediyor, kendilerine milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu eserlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Savunma gücümüz her geçen gün daha üst seviyeye çıkıyor. Caydırıcılık; güvenli veri akışı ve siber güvenlikle mümkündür. Bunları millî güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu tesisler stratejik bir adımdır. Mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak, eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecektir.

DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 80’DEN YÜZDE 20’YE İNDİ

Güçlü bir savunma mekanizması her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Bugün tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye, dost ve müttefik bildiklerimize rağmen ulaştık. Bir zamanlar yüzde 80 olan dışa bağımlılık seviyesi bugün yüzde 20’ye indi.

TÜRKİYE ARTIK SADECE KENDİSİ İÇİN ÜRETMİYOR

Artık yalnızca kendi ordusunun değil, dost ve kardeş ülkelerin de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye vardır. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türkiye, kendi savaş gemisini üreten 10 ülke arasındadır.

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl savunma ihracatımız yüzde 48 artarak 10 milyar doları geride bıraktı. 2028’de 11 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak istiyoruz. 2025 sonu itibarıyla proje hacmimiz 100 milyar doların, proje sayımız ise 1400’ün üzerine çıkmıştır. Bu ülkenin gençlerine güvendik, önlerini açtık. Kritik teknolojiler başta olmak üzere sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemi oluşturduk. Dışa bağımlılığı her alanda hissettiğimiz o günleri hatırlıyoruz. Artık tüm bunları kendi mühendisliğimizle hayata geçirebiliyoruz.

HAVELSAN BİR KUVVET ÇARPANIDIR

Savunma gücümüzün yüz akı olan HAVELSAN, bir kuvvet çarpanımızdır. Türkiye’nin geleceği adına hayati bir projeyi yürütmektedir. Bu proje tamamlandığında insanlı ve insansız sistemler gerçek zamanlı olarak yönetilecektir. Bilişim sistemimize sağladıkları katkılardan dolayı HAVELSAN’a teşekkür ediyorum.

ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN KARARLILIK

Bu süreçlerde önümüzü kesmek isteyenler oldu; “Biz neden üretelim?” diyenler çıktı, “Bunlar başımıza iş açar” diyenler oldu. Bizi kendi seviyelerine çekmek isteyenlere kulak asmadık. 1940’lı yıllarda kendi tasarladığı 6 kişilik yolcu uçağını İstanbul’dan Ankara’ya 6 saatte uçuran Nuri Demirağ’ın hayallerini bugün gerçeğe dönüştürdük. İsterseniz bunları tenekeden yapın ama kendiniz yapın” anlayışını savunma sanayimizde tesis ettik. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU

Dünyada çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçek var: Bir şeyi ne için yaptığını bilmek çok önemlidir. Biz bunu; bir davamız olduğu için, millet olarak asra damga vurmak ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için yapıyoruz. Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tek gayemiz, bölgemizle birlikte huzur ve istikrara katkı sunan bir Türkiye olmaktır. Gerektiğinde elimizi, hatta gövdemizi taşın altına koymamızın sebebi de budur.

BAYRAKTAR TB3’ÜN TARİHİ UÇUŞU

NATO tatbikatında Bayraktar TB3, 1700 kilometre mesafe kat ederek yeteneklerini tek tek sergilemiş ve TCG Anadolu’ya başarıyla iniş yapmıştır. Rabbim, bu aziz millete daha nice eserler kazandırmayı nasip etsin.

Bugün açılışını yaptığımız ve temelini attığımız tesis ve sistemlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Sancar SİDA hakkında

SANCAR SİDA, istihbarat ve keşiften mayın taramasına, gerektiğinde yüzey savaşına kadar pek çok görevi yerine getirmek için tasarlandı.

SANCAR SİDA’nın en dikkat çeken özelliği, üzerinde bulunan ADVENT C4ISR görev sistemi. Bu sistem sayesinde: