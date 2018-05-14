PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 4 Pro'nun çıkışıyla rötar yapan PlayStation5 için çalışmalara başladığı bir süredir dile getiriliyordu.

Sony'nin sevilen oyun konsolu PlayStaion'ın 5'inci sürümü için oyunseverleri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Sony Interactive Entertainment America CEO’su Shawn Layden E3 2018'de PS5'in tanıtılacağı iddialarına yanıt verdi.

E3’te yeni bir donanım ürünü göstermeyeceğiz diyen CEO, bu açıklaması ile yeni PlayStation'ın bu yıl tanıtılacağı iddialarının zayıflamasına neden oldu.

