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2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması sonuçlandı

2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması sonuçlandı
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Büyükçekmece Belediyesi "Serbest" temalı 2. Uluslararası Karikatür Yarışması kazananları açıklandı.

Tema seçiminde ve görsellikte özgünlük kriterinin dikkate alındığı yarışmanın Jürisinde Cemil Cahit Yavuz, Marco De Angelis, Yılmaz Aslantürk, Damir Novak, Nahid Maghsoudi, Anne Derenne, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu, Behzat Taş yer aldı.

Ödül kazanan sanatçılar

Jüri değerlendirmesi sonucunda 2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan isimler şu şekilde oluştu:

Birincilik Ödülü - David Vela

İkincilik Ödülü - Ali Şur

Üçüncülük Ödülü - Engin Selçuk

Mansiyon - Cenk Alparslan

Mansiyon - Darko Drljevic

Mansiyon - Musa Gümüş 

 

18 Yaş Altı Kategorisi

Birincilik Ödülü - İrem Eroğlu

İkincilik Ödülü - Sudenur Küçükbaş

Üçüncülük Ödülü - Zeynep Özalp

Mansiyon - Asya Ataman

Mansiyon - Didar Aşkın Ayrancıoğlu

Mansiyon - Havva Viyan İzsiz

 

Ödül Töreni 5 Mayıs’ta

Eserlerin içeriklerinin ve mesajlarının özgünlüğü kadar sanatçının üslubu ve tekniği de göz önüne alınan 2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi 5 Mayıs Cuma günü saat 14:00’da Kültürpark Kervansaray’da gerçekleştirilecek.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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