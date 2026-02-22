ABB'den Güdül ve Şereflikoçhisar'da ''Kışlatmadan, ilkbahara arıcılıkta koloni yönetimi'' eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güdül ve Şereflikoçhisar Belediyeleri iş birliğiyle arıcılık yapan üreticiler için “Kışlatmadan, İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Eğitimde; kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar ile erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri üretimi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticiyi teşvik etmek amacıyla üreticilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Arı üreticilerinin geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp modern üretimle daha kaliteli ve verimli bal elde edebilmesi ve arıcıların daha fazla bilinçlenebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Güdül ve Şereflikoçhisar Belediyeleri iş birliğiyle “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi” düzenlendi.

EĞİTİMLERE YAKLAŞIK 240 ÜRETİCİ KATILDI

Eğitim kapsamında; kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylarla birlikte erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arıcılığa bilinçli yaklaşım, arı sağlığı ve arı ürünleri üretimi Ziraat Mühendisi Suat Musabeşeoğlu tarafından anlatıldı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Arıcılık Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi faaliyetleri anlatılarak, yapılan teknik arıcılık uygulamaları konusunda da bilgi verildi. Güdül ve Şereflikoçhisar’da düzenlenen eğitimlere yaklaşık 240 arı üreticisi katıldı.

“YAPTIĞIMIZ YATIRIMI GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

Amaçlarının arılarla ilgili geleneksel ve modern yöntemleri üreticilere anlatmak olduğunu kaydeden ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, “İklim krizi ile birlikte geleneksel tarım anlayışının artık bu işleri tam yürütemediği anlaşıldı. Bu manada uzman arkadaşlarımızın çeşitli çalışmaları var. Bu çalışmaları üreticilerimize aktararak daha verimli, daha kaliteli ürün nasıl elde edebilirizi anlatıyoruz. Katılımlar gayet iyi. Bütün kırsal ilçelerimizde bunu yapmayı düşünüyoruz. Arıya önem veriyoruz, Büyükşehir olarak veya insanlık olarak yaptığımız yatırımı, geleceğe yatırım olarak görüyoruz. Doğada sürdürülebilir tarımın, biyoçeşitliliğin devamı tamamen arıya bağlı. Onun korunması, sürdürülebilir tarıma dâhil edilmesi lazım. Biyoçeşitliliğin devam etmesi, tarımın devam etmesi adına arıya önem vermemizin gerektiğini biliyoruz. Bu manada çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“GÜDÜL DOĞAL YAPISI VE İKLİM YAPISI AÇISINDAN ARICILIĞA UYGUN BİR BÖLGE”

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, “Bugün arıcılıkta kışlatma ve koloni yönetimi hakkında üreticilerimize bilgilendirme yapıldı. Güdül’de arıcılık sistemine kayıtlı 86 yetiştiricimiz var. Güdül, doğal yapısı ve iklim yapısı açısından arıcılığa uygun bir bölge. Arı üretici sayımızı ve kovan sayımızı artırmak için Büyükşehir Belediyemizle beraber iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Üreticilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum” derken, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise şunları söyledi:

“Ülkedeki üretimi nasıl yerelden destekleyebiliriz düşüncesiyle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ankara genelinde yapıldığı gibi ilçemizde de arıcılık faaliyetlerinin yapılmasına ağırlık veriyoruz. Yağmur çamur demeden bu işleri yapan arkadaşlarımız var. Bu emeğin asıl sahibi onlar.”

EĞİTİMLERLE VERİMLİ VE KALİTELİ BAL ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ HEDEFLENİYOR

ABB Ziraat Yüksek Mühendisi ve Eğitimci Suat Musabeşeoğlu, eğitimle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Arıcılarımız özellikle iklim noktasında yaşadığı zorlukları engelleyebilmek, daha çok verimli üretimi teşvik edebilmek noktasında her şeyin temelinde başarılı bir koloni yönetimi yatıyor. Verimli arıcılık çalışmalarını sürdürebilmeleri için bizler de eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde de ilkbahar sezonuna kadar ilçelerimizde eğitimlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz.”

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

-Şereflikoçhisar Deliler Mahallesi Muhtarı Yasin Tekinbaş: “Bugünkü eğitim çok verimli ve faydalı oldu bizim için. Yapılan destekler sayesinde arıcılarımız daha bilinçli arıcılıkla uğraşıyor. Arı kapasiteleri de artıyor. Büyükşehir’e bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

-Köksal Ünal: “Arıcılıkla geçimimi sağlıyorum. Bu eğitim çok faydalı oldu. Eksiklerimizi burada tamamlama fırsatı bulduk.”

-Hüdaverdi Tüzün: “Büyükşehir’in arıcılıkla ilgili fondon şeker desteği aldım, maske desteği aldım. Şimdi de eğitim desteği alıyoruz gayet verimli oluyor bizim için. Ben Büyükşehir’e arı yetiştirip verdim onlar da arıları dağıttılar. Şimdi arkadaşlar sağ olsun gerekli bilgileri veriyorlar.”

-Hatip Solmaz: “Daha önce Büyükşehir’den arı desteği aldım 15 kovan arım var. Kitap, arı ve eğitim desteği veriliyor. Bu eğitimleri çok güzel buldum bilmediklerim varmış onları öğrenmiş oldum. Bana bayağı katkısı oldu.”

-Selami Yüksel Aygün: “Geçen sene de eğitim verildi ona da katıldık. Büyükşehir Belediyesi’nin bu destekleri yararlı oluyor. Her türlü desteği var. Arıcılıkla ilgili güzel destekleri var sadece arıcılık değil bütün üreticilere destek veriliyor.”

-Ahmet Çevik: “Büyükşehir'in bize en büyük faydası fondon şekeri oldu. Fondon şekerini mesela ben dışarıdan aldığımda belli bir yüksek maliyette alıyorduk. Arıcılar daha fazla destek bekliyor, en büyük destek beklediği ana arı. Bu yörede herkes farklı bir ana arı türü söylüyor. Bizim hayvancılıkta, büyükbaş hayvancılıkta nasıl hayvan cinsleri varsa, tabii bu arıcılıkta da cinsleri var. Eğitim veren hoca Anadolu ırkı üretin diyor. Bu yörede en büyük bal için Anadolu ırkını öneriyor. Bilmediklerimizi öğrenme imkânı bulduk. Eğitimde hangi arının aylık ne bakımının yapılacağını, kışlık bakımlarını, yaza çıkarken bakımlarının detaylarını öğrendik faydalı bir bilgilendirme oldu. Halkımızın bu şekilde bilgilendirilmesi bence gerçekten güzel bir şey. Çok teşekkür ederim.”