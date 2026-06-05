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Ankara Büyükşehir'in Başkent'te vektör ve haşrelere yönelik ilaçlama seferberliği sürüyor

Ankara Büyükşehir'in Başkent'te vektör ve haşrelere yönelik ilaçlama seferberliği sürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde vektör ve haşerelerle mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Yaz dönemi ilaçlama seferberliğinin ilk etabı Gölbaşı’nda gerçekleşti. Mogan Gölü ve çevresi başta olmak üzere mahalleler, parklar ve yeşil alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, Dünya Sağlık Örgütü onaylı biyosidal ürünlerle yürütülen çalışmalarına yaz boyunca 7/24 esasına göre devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda BelPlas AŞ ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama seferberliği, 25 ilçenin tamamını kapsayacak şekilde planlanırken çalışmaların ilk etabı Gölbaşı’nda gerçekleştirildi. Ekipler, Mogan Gölü başta olmak üzere larva oluşumuna elverişli alanları tespit ederek kapsamlı mücadele çalışması yürüttü.

MAHALLELERDEN GÖL KIYILARINA: İLK DURAK GÖLBAŞI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mogan Park ve çevresindeki mahallelerde sokak sokak ilaçlama çalışması yaptı. Halk sağlığını tehdit edebilecek sivrisinek, karasinek, kene ve kemirgenlere karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanlar, parklar ve su kenarları titizlikle ilaçlandı.

Mogan Gölü’nde tekneyle de çalışma gerçekleştiren ekipler, larva ve uçkun oluşumunu önlemek amacıyla göl çevresindeki sazlık alanlarda ilaçlama yaptı. Çalışmalar sırasında afit (üvez) ve göl sineklerinin üremesine karşı da önleyici uygulamalar gerçekleştirildi.

İlaçlama faaliyetleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerle yürütülürken, insan sağlığı ve ekolojik dengenin korunmasına öncelik veriliyor.

EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT SAHADA

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, yağışların artmasıyla birlikte vektör ve haşere popülasyonunda da artış yaşandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini söyledi. Yavuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem doğadaki ekolojik dengeyi korumak hem de vatandaşlarımızın bu tür alanlarda daha rahat etmesini sağlamak için biyolojik biyosidal dediğimiz ilaçlarla ilaçlamalarımızı 7/24 esasına göre devam ettiriyoruz. İlaçlamalarımızı özellikle sığ alanlarda, su kenarlarında yapmaktayız. Afit dediğimiz bu yeşilimsi canlıların yoğunlaşmasından dolayı bu ilaçlamaları burada yapıyoruz. Yeşil alanlarda ise özellikle sivrisinek, karasinek ve kemirgen dediğimiz canlılar var. Buraya göre de farklı ilaçlarımızla ilaçlamalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanları, parklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına öncelik verdiklerini belirten Yavuz, “Vatandaşlarımız yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çoğu zamanını mesire alanları, piknik alanlarında geçiriyor. Bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yaparken aynı zamanda vektörel mücadelelerimizi de devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Yavuz, talep ve şikâyetlerin Başkent 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla iletilebileceğini ifade etti.

Haber3.com Haber Merkezi

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