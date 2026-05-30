  4. Ankara Kalesi'ne Büyükşehir dokunuşu: Daha aydınlık, güvenli ve erişilebilir hale geldi

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde ziyaretçi konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Işıklandırmadan yönlendirme levhalarına, güvenlik önlemlerinden otopark düzenlemelerine kadar birçok çalışma hayata geçirildi. Yapılan düzenlemelerle Ankara Kalesi, hem Ankaralılar hem de turistler için daha güvenli ve erişilebilir bir alan hâline gelirken 402 numaralı Başkent Kültür Turu Hattı da ziyaretçilerin tarihi mekânlara daha rahat ulaşmasını sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in en önemli tarihi simgelerinden Ankara Kalesi’nde ziyaretçi konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Işıklandırmadan yönlendirme levhalarına, güvenlik önlemlerinden otopark düzenlemelerine kadar birçok alanda Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmalar sayesinde Ankara Kalesi hem Ankaralılar hem de yerli ve yabancı turistler için daha güvenli, daha aydınlık ve daha erişilebilir hâle getirildi.

GECE DE AYDINLIK VE GÜVENLİ

Ziyaretçilerin tarihi dokuyu günün her saatinde rahatça keşfedebilmesi için bölgede yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Ankara Kalesi, gece saatlerinde de güvenli ve estetik bir görünüme kavuştu. Kale içinde hazırlanan illüstrasyon haritası sayesinde ziyaretçilerin gezilerini planlaması kolaylaştırılırken, yerleştirilen yaya yönlendirme levhaları ziyaretçilerin kale içinde istedikleri noktaya daha rahat ulaşmasını sağlıyor.

Düzenlemeler kapsamında oluşturulan yeni otopark alanları sayesinde araç parkı da daha düzenli hâle geldi. Ziyaretçiler araçlarını güvenli şekilde bırakıp tarihi alanı rahatlıkla gezebiliyor.

ABB, Ankara Kalesi surlarında yaşanabilecek düşme tehlikesine karşı da önlemler alındı. Zindan Kale Burçları’nın duvarlarına, kale silüetini bozmayacak şekilde korkuluklar yerleştirildi. Türkçe ve İngilizce uyarı levhalarıyla desteklenen düzenlemelerle güvenlik önlemleri artırıldı. 

402 BAŞKENT KÜLTÜR TURU İLE ANKARA KALESİ’NE KOLAY ULAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 402 numaralı “Başkent Kültür Turu” ile Anıtkabir’den Ankara Kalesi’ne, Ulus Meydanı’ndan Hamamönü’ne kadar şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. Metro, Ankaray ve Başkentray ile entegre çalışarak kentin farklı noktalarından kolay erişim imkânı sunan hat, haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenliyor. Vatandaşlar ve turistler hizmetten Ankara Kart veya temassız kredi kartıyla standart toplu taşıma tarifesi üzerinden yararlanabiliyor. Araçların hareket saatleri ve anlık konumu ise EGO Cep’te uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
