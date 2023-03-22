Ankara'da 24 saat ulaşım Ramazan'da da devam edecek

EGO Genel Müdürlüğü, Ankaralıların Ramazan ayında da ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için harekete geçti. 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla; Teleferik, metro ve ANKARAY gece saat 01.00’e kadar, EGO otobüsleri ise 29 güzergâhta 220 adet servisle saat 00.00, 01.30, 03.30 ve 05.30 saatlerinde Ulus-Kızılay duraklarından hareket edecek.

Başkentte sürdürülebilir ulaşım için çeşitli projeler hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince vatandaşların herhangi bir aksama ve sıkıntı yaşamamaları için servis saatlerinde düzenleme yaptı. OTOBÜSLERLE 24 SAAT ULAŞIM DEVAM EDECEK EGO otobüsleri için başlatılan 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti Ramazan ayında da devam edecek. Otobüsler; 00.00, 01.30, 03.30 ve 05.30 saatleri arasında Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek şekilde, 29 adet güzergâhta 220 adet servisle hizmet verecek. RAYLI SİSTEMLER GECE 01.00’E KADAR HİZMET VERECEK EGO Genel Müdürlüğüne bağlı teleferik, metro ve ANKARAY; Ramazan ayının başladığı 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla gece saat 01.00’e kadar hizmet verecek. Ramazan ayında toplu ulaşım için belirlenen servis saatlerine ve güzergâh bilgilerine, EGO Cep’te uygulamasından ya da EGO Genel Müdürlüğünün “ego.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.