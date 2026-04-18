Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Bakkala ihale'' iddialarına yalanlama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ''Bazı basın yayın organlarında 'Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale' başlığıyla yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdaremizce 18.04.2025 tarihinde 'Muhtelif Gıda Alımı İşi' ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhale, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ilan edilmiş olup, şartnameyi karşılayan tüm isteklilerin katılımına açık, şeffaf ve rekabetçi bir süreçle yürütülmüştür. İhaleye toplam 5 geçerli teklif verilmiş olup, teknik şartnamede belirtilen koşulları taşıyan ve en uygun fiyatı sunan istekliler üzerine ihale yapılmıştır.

Haber konusu olan 2025/418129 İK Nolu Muhtelif Gıda Alımı İşi'nin; 3. Kısım Kırmızı Et Ürünleri, 6. Kısım Süt ve Süt Ürünleri Polat Ticaret- Serhat Polat uhdesinde kalmıştır. Serhat Polat, ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri ve yeterlilik kriterlerini eksiksiz sağlamış, EKAP üzerinden yapılan yasaklılık sorgulamasında ihalelere katılmaya ve teklif vermeye yasaklı olmadığı tespit edilmiştir. İstekli, 03.06.2025 tarihinde 22.250.000,00 TL bedelle sözleşme imzalamış ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen 1.335.000,00 TL tutarında kesin teminat mektubu sunmuştur. İdaremizce hazırlanan teknik şartname, idari şartname ve tüm dokümanlar, firmaların rekabet ortamında eşit şartlarda katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiş olup, ihale süreci baştan sona yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm ihalelerimizde kamu kaynaklarını en verimli ve şeffaf şekilde kullanmaya devam edeceğiz."