Balıkesir'de karanlığa ses oldular

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Odeon Oda Korosu ve Altı Nokta Körler Derneği iş birliğiyle Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde şiir ve müziğin bir araya geldiği anlamlı bir dinleti gerçekleştirildi. Büyük çoğunluğu görme engelli bireylerden oluşan Odeon Orkestrası ve solistleri muhteşem bir konsere imza attı.

Özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, eğitimi ve sosyal hayata kazandırılması konusunda birçok projeye hayat veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onları her alanda desteklemeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Odeon Oda Korosu ve Altı Nokta Körler Derneği iş birliğiyle Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde şiir ve müziğin bir araya geldiği anlamlı bir dinleti gerçekleştirildi. Odeon Orkestrası ve solistleri eşliğinde “Karanlığa Bir Ses Ol” adıyla ikincisi düzenlenen şiir ve müzik dinletisi için Altı Nokta Körler Derneği Balıkesir Şubesi’nin davetiyle İstanbul’dan gelen, büyük çoğunluğu görme engelli bireylerden oluşan Odeon Orkestrası ve solistleri muhteşem bir konsere imza attı.

UNUTULMAZ BİR MÜZİK DENEYİMİ YAŞANDI

Türkiye’de çoğunluğu görme engelli koristlerden oluşan ilk çok sesli koro olma özelliğine sahip Odeon Oda Korosu, sanatın erişilebilir ve kapsayıcı gücünü başarıyla temsil ediyor. A capella eserlerin yanı sıra kendi bünyesindeki enstrümanistlerle oluşturduğu oda orkestrası eşliğinde Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve aileleri unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatan Odeon Orkestrası ve solistleri gecenin sonunda büyük alkış aldı.

BAŞKAN AKIN’A TEŞEKKÜR

Görme engelli bireylerin uygun şartlar oluştuğunda büyük başarılara imza atabileceğini göstermeyi hedef edindiklerini ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Süleyman Boztepe, her zaman yanlarında olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.