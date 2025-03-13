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Bandırma Belediyesi'nin iftar programları devam ediyor

Bandırma Belediyesi'nin iftar programları devam ediyor
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Bandırma Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar çadırı, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Her akşam yüzlerce vatandaşımızı aynı sofrada buluşturan iftar çadırında, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm’ün katkılarıyla iftar yemeği verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında birlik ve beraberlik duyguları pekişirken, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, iftar sofrasına destek veren Mehmet Tüm’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Mirza, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini iftar çadırımızda bir kez daha hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı sofraya katkı sunarak gönüllerimizi buluşturan değerli arkadaşım Mehmet Tüm’e teşekkür ediyorum” dedi.

Bandırma Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirten Başkan Mirza, tüm vatandaşları bu birlik sofralarına davet etti.

İftar çadırı, Ramazan ayı süresince her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı sunmaya devam edecek.

 

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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