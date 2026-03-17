Bandırma'da yoğun mesai; Bandırma Belediyesi sahada

Bandırma Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için şehir mezarlığında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında mezarlık alanında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarla mezarlığın daha düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Dursun Mirza, vatandaşların özellikle bayram dönemlerinde yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıkların temiz ve bakımlı olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.

KAYACIK MAHALLESİ’NDE ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bandırma’nın önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Kayacık Mahallesi’nde yürütülen asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Zamanla yıpranan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yollar, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yenilendi. Yapılan asfalt yama işlemleri sayesinde mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

Yetkililer, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde benzer çalışmaların planlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

PARKE TAŞI ONARIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bandırma genelinde birçok mahallede parke taşı onarım ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bozulan, çöken ya da kullanım ömrünü tamamlayan parke taşları belediye ekipleri tarafından yenileniyor.

Yapılan çalışmalarla hem yaya güvenliği artırılıyor hem de kent estetiği korunuyor. Özellikle yoğun kullanılan sokak ve caddelerde yürütülen bakım faaliyetleri, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyor.

Başkan Mirza, “Daha düzenli ve yaşanabilir bir Bandırma için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diyerek hizmetlerin süreceğini vurguladı.

DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bandırma Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü bu çalışmalar, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir hizmet anlayışının parçası olarak öne çıkıyor.

Mezarlık düzenlemelerinden yol bakımına, mahalle hizmetlerinden altyapı çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yetkililer, önümüzdeki süreçte de kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.

