Başakşehir Belediyesi’nden bir sosyal konut projesi daha

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de, Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin ardından bir sosyal konut projesi daha inşa edilecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Başakşehir Belediyesi iştirak şirketi tarafından Başakkent A.Ş. tarafından hayata geçirilecek proje, Kayabaşı’nda 243/9 parseldeki 39 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek. Proje alanının 17 dönümünde, kat sayısı 12’yi geçmeyecek 6 blokta toplam 503 daire inşa edilecek.

Proje kapsamında ilk etapta 10 binanın yıkımı gerçekleştirilecek. İnşaat tamamlandığında yeni sosyal konutlar, Bulvar İstanbul ile Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne komşu olacak. Öte yandan Başakşehir Belediyesi, 39 dönümlük arazi için 43 hak sahibiyle anlaşmaya vardı. Hak sahipleri, kentsel dönüşüm çalışmalarına gönül rahatlığıyla destek verdiklerini belirterek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.